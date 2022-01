Trafic de stupéfiants : 16 personnes condamnées dans la Manche

Pas moins de 16 personnes comparaissaient mercredi 18 septembre devant le tribunal de Coutances. Tous étaient prévenus dans un trafic de stupéfiants, sur le secteur d’Avranches. Les faits se sont déroulés en 2011 et 2012 et portaient sur plusieurs kilos d’héroïne, de cocaïne et de cannabis.