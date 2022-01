Laurent Beauvais rend hommage à l'action politique du président de Haute-Normandie

Choc politique chez nos voisins hauts-normands ! Alain Le Vern, 65 ans, président de la région Haute-Normandie, a annoncé ce jeudi 12 septembre à la mi-journée, qu'il quittait ses fonctions à la fin du mois, après 30 années de vie politique.

Aucun motif évoqué par le socialiste si ce n'est l'envie de s'offrir, je cite "d’autres horizons ". Son homologue de la région Basse-Normandie, Laurent Beauvais a tenu à saluer "son action politique et ses convictions solides" et rend hommage à son travail sur des sujets ou des dossiers de coopérationentre les deux Régions, comme la Ligne Nouvelle Paris Normandie, les Jeux Equestres Mondiaux et plus récemment l’Axe Seine.