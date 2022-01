Normandie : Le Vern et Beauvais s'irritent contre la SNCF et affichent leur unité

Que doit-on en retenir ? Que le rail est au cœur de tous les débats. Les deux présidents ont affiché des revendications communes sur le dossier de la future Ligne à grande vitesse Paris-Normandie. La première de toutes : "que l'Etat apporte rapidement des précisions sur son engagement financier". D'une même voix, Alain Le Vern et Laurent Beauvais ont réaffirmé les priorités : mettre Caen et Le Havre à 1h15 de Paris, Cherbourg à Paris en 2h15, Caen à Rouen en 1h maximum, bâtir le futur nœud ferroviaire (donc une nouvelle gare) à Rouen et développer la région de Mantes-la-Jolie. Basse et Haute-Normandie rédigent actuellement un cahier d'acteurs commun, qui trouvera sa place dans le débat public sur le sujet, programmé du 3 octobre au 3 février.

La SNCF en ligne de mire

Les deux présidents de région en ont également profité pour pointer du doigt la volonté de la SNCF de rendre obligatoires les réservations, même pour les abonnés, sur les trains Intercités de l'axe Paris-Cherbourg. Une nouveauté censée permettre au transporteur de mieux réguler cette ligne. "Les tarifs vont augmenter, a estimé Laurent Beauvais. Les usagers sont les victimes d'un manque d'investissements matériels de la SNCF sur cet axe". Le changement devrait intervenir à la fin de l'année. "Nous refusons de cautionner une telle mesure", ont martelé les deux élus.

Aéroport : tout miser sur Deauville

De nouveaux projets, ou du moins des embryons, voient également le jour. Sur la question aéroportuaire, les deux présidents se sont félicité du boom du nombre de passagers enregistré à l'aéroport "Deauville-Normandie", +200 % entre 2005 et 2010 avec 126 000 passagers en 2010. Ils ont reconnu être en négociations pour ouvrir de nouvelles liaisons régulières nationales. Marseille ou Toulouse ont ainsi été évoqués.

Une marque "Normandie" pour l'export

Des idées, aussi, émergent en matières économiques. Une conférence interrégionale annuelle et la création d'une marque "Normandie" pour mieux identifier les produits régionaux à l'international, sont dans les tuyaux. Les deux Normandie se retrouvent également dans la création d'un fonds d'amorçage pour les entreprises innovantes, aux côtés des régions Bretagne et Pays de la Loire. "Nous voulons renforcer l'export", a justifié Alain Le Vern. Sur la question de l'industrie d'éoliennes offshore, les deux régions entendent "ne pas rater le coche", convaincues de leurs atouts, aussi bien géographiques qu'industriels. "Nous travaillons à une stratégie commune, a défendu Laurent Beauvais. Avec l'ambition de constituer un pôle de compétitivité sur l'éolien".

Les universités se rapprochent



Sur la question universitaire, un Pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) réunissant les universités du Havre, Rouen et Caen et les deux écoles d'ingénieur publiques (ENSICAEN et INSA Rouen), vient d'être créé. "Ce n'est pas encore l'université de Normandie, mais il s'agira de faire mieux à trois que ce que l'on faisait individuellement", selon Laurent Beauvais. Objectif : multiplier et renforcer les ponts entre les différentes formations. Il y a encore deux Normandie, mais au moins, elles travaillent ensemble.