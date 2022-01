Hérouville poursuit son renouveau côté sud

A l’ouest, le périphérique de Caen. Au nord, la voie rapide Caen-Ouistreham et le centre-ville d’Hérouville. Au sud comme à l’est, le canal de l’Orne. C’est dans le cadre verdoyant et paisible de ce dernier que le quartier Montmorency est en train de renaître. D’ici début 2014 seront livrés près de 210 logements et une résidence pour personnes âgées. "Nous voulons équilibrer les projets dans tous les quartiers, et stabiliser la population ; et que les seniors qui le souhaitent puissent rester ici, dans ce "papy-loft", argumente le maire d’Hérouville, Rodolphe Thomas.

"Les terrasses du canal", trois bâtiments de 25 logements quasi identiques, s’élèvent le long de celui-ci. Le premier a été livré en juillet dernier, le second sera achevé la semaine prochaine et le troisième est en cours de construction. Plus haut, longeant le boulevard de la Paix, les "Résidences Saint-Clair", également trois immeubles de 28 logements, épousent le même rythme. Les premiers appartements acquis par des investisseurs accueillent déjà leurs locataires. Tout devrait être terminé début 2014.

Une nouvelle vie pour le quartier Montmorency

Entourés d’aménagements paysagers et habillés de formes rectilignes imitant les roseaux, les deux programmes s’intégreront au mieux dans cet environnement préservé. Ils seront accompagnés d’un immeuble de 48 logements vendu à un bailleur social, et une résidence d’une vingtaine de logements destinés aux personnes âgées verra le jour au prieuré du bourg. De quoi affirmer l’identité résidentielle et tranquille de Montmorency. "D’autres projets sont prévus pour dynamiser le quartier", conclut le maire d’Hérouville. Sans préciser encore leur teneur.