76540. Municipales 2014 à Rouen : Catherine Morin-Desailly renonce

C'est pour des raisons de santé que Catherine Morin-Desailly (UDI) a finalement décidé de se retirer de la course aux municipales, au profit de Patrick Chabert, l'un de ses fidèles, avocat de profession, ancien bâtonnier de Rouen et par ailleurs membre du Conseil économique, social et environnemental (CESER) de Haute-Normandie.

Mme Morin-Desailly en a profité pour lancer un appel au rassemblement avec l'UMP, qui a choisi Jean-François Bures comme candidat aux prochaines municipales à Rouen, qui auront lieu les 23 et 30 mars 2014.