Transport : les nouvelles communes de Caen la mer mieux reliées

Viacités, le syndicat mixte en charge de la gestion des transports en commun de l'agglomération caennaise, a densifié sa présence sur ces territoires depuis le lundi 2 septembre.



Fréquence accrue

La ligne 22 a été créée pour relier Caen à Tourville-sur-Odon, en passant par Bretteville, Verson et Mouen. Le service en soirée Flexo, au départ de la station Saint-Pierre à Caen, à 22h30 et 0h30, s'étend désormais aux communes de Verson, Mouen, Tourville-sur-Odon et Saint-André sur Orne. Ligne de proximité, la ligne 23 fonctionne sur réservation pour relier Saint-André-sur-Orne à Caen, en passant par Fleury-sur-Orne.

La côte n'est pas oubliée grâce aux lignes 61 et 61 express. Des retours tardifs vers Ouistreham et Colleville sont prévus les vendredi et samedi, sur la 61. La nuit à Caen, le Noctibus passera désormais toutes les demi-heures entre 0h30 et 5h la nuit du jeudi, et toutes les heures les vendredi et samedi. En 2012, 29,3 millions de voyageurs ont empruntés le réseau Twisto, en augmentation de 2,6% par rapport à 2011. Le syndicat mixte en espère 30 millions pour 2013.

Audio > Eric Vève, président de Viacités