Le visage de Caen la mer change avec l'intégration de 6 nouvelles communes

> Colleville-Montgomery

Avec Ouistreham, elle fait partie des communes qui vont permettre à Caen la mer de doubler la taille de sa façade maritime, pour la faire passer à une vingtaine de kilomètres. Comptant 2 197 habitants, et jusqu'à 6 000 en été, Colleville-Montgomery devrait voir sa population croître d'ici 2025, avec un nouveau plan local d'urbanisme qui sera arrêté à la fin de l'année. Dix hectares s'ouvriront à l'urbanisation sur des terres agricoles.



> Mouen

Qui n'a pas entendu parler des carrières de Mouen qui s'étendent sur 40 hectares et où les premiers coups de pioche ont été donnés dès 1898 ? Alors que la population était stable depuis la fin des années 90, elles a cru depuis 2008 pour atteindre 1 375 habitants. L'aménagement d'un lotissement de 70 logements doit commencer à la fin de l'année. Le marché du mardi soir avec sa poignée de commerçants vient compléter l'animation commerciale qui se limite à un restaurant, un salon de coiffure et un garage, sans oublier une zone artisanale.



> Ouistreham

Incontestablement le plus riche des nouveaux adhérents à Caen la mer, même si le montant de sa dette est supérieure à la moyenne de ses consœurs calvadosiennes. Avec sa plage de Riva Bella, son casino, ses 9 400 habitants, son million de passagers qui embarquent ou débarquent chaque année, Ouistreham transformera l'image de Caen la mer. Côté logement, seule une opération de 50 habitations est en cours de finalisation. Les travaux d'extension de 4 hectares du terminal ferry doivent prendre fin en septembre, alors qu'un projet d'extension du port de plaisance est à l'étude.



> Saint-André-sur-Orne

La plus éloignée du cœur de l'agglomération caennaise, avec Louvigny et Fleury-sur-Orne pour communes limitrophes. Elle compte de loin la plus forte proportion de logements sociaux (28%). Sa population a augmenté de 12% ces dix dernières années, pour atteindre 1 977 habitants. D'ici 2014, 3 ha s'ouvriront à l'urbanisation pour accueillir 200 habitants de plus, avec notamment une résidence de services. Legallais Bouchard, spécialisé dans l'outillage pour professionnels, doit faire passer la surface de son siège à 18 000 m2, contre 12 000 actuellement. Autour, sur les 40 hectares de la Zac des Portes de la Suisse Normande qui sera complète d'ici 2024, huit permis de construire ont déjà été déposés.



> Tourville-sur-Odon

Près de cinq fois plus petite que Ouistreham en termes de superficie, elle compte le plus petit nombre d'habitants (1 153), avec une population jeune. Près de 25% des Tourvillais ont moins de 19 ans. Une centaine de logements doit sortir de terre d'ici 2018. Compte tenu de sa taille, elle compte un nombre de commerces assez surprenant.



> Verson

Des communes installées au sud de l'agglomération caennaise, Verson ne sera pas sans avoir un rôle économique important à jouer, avec son centre-ville relativement récent, mais surtout avec ses deux zones d'activité commerciale, la Mesnillière et le parc d'activité des rives de l'Odon qu'il partage avec Mouen. Plus grandes des six communes à rejoindre l'agglomération de par sa taille, elle abrite 3 700 habitants. Un projet important d'éco-quartier, avec pas moins de 600 logements sur 15 ans, devrait voir ses premières maisons sortir de terre début 2013. La mairie travaille toujours à la création d'un centre commercial de 25 000 m².



REPERES

Caen la mer. L'agglomération compte aujourd'hui 29 communes pour 216 000 habitants. Elle fait partie de Caen-Métrople, syndicat-mixte qui englobe 143 communes pour 330 000 habitants.

Rives de l'Odon. La communauté de communes du même nom explose avec l'intégration de ses trois communes (Mouen, Tourville-sur-Odon et Verson) à Caen la mer. "Nous craignons une hausse d'au moins 10% des impôts" annonce, Hubert Ogier, maire de Mouen qui a démissionné le 7 janvier de son poste de président de sa communauté de communes, dénonçant le processus d'intégration à Caen la mer.

Agenda. Les maires des six communes concernées doivent rendre leur avis sur le nouveau schéma d'intercommunalité d'ici le 12 avril. S'en suivra le processus d'intégration qui sera définitivement achevé en juin 2013.