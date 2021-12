La touche gagnante : les cadeaux du 9 au 13 septembre

Chaque jour entre 17h et 17h30 jouez à LA TOUCHE GAGNANTE, appuyez sur l'un des chiffre de votre téléphone entre 1 et 9 et découvrez le cadeau se trouvant derrière cette touche, à remporter dès lundi:



· votre pack 100% Normand offert par l'office du tourisme du pays d'Alençon (avec 2 pièces normande de la monnaie de Paris, des produits Heula, une boite de biscuit Croquelou du Perche, un petit drapeau normand...)



· vos 2 places pour le jour de votre choix au festival AU SON D'EUH LO vendredi 13 et samedi 14 à Tessy sur Vire avec + de 13 concert dont Skanka, Morning Hill, Les Mouf-Mouf, I Phaze...)



· votre panier « tout chocolat » d'une valeur de 60€ offert par la chocolaterie MONBANA



Avec des dosettes de chocolats en poudre (6 saveurs différentes), des carrés de chocolot blanc-citron, des carrés de chocolat noir, 1 sachet de 50 carrés de chocolat nor et au lait de 10 saveurs différentes, une tablette de chocolat pétillant, des confiseries et des surprises.