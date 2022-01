La touche gagnante: les cadeaux du 23 au 27 septembre

Chaque jour entre 17h et 17h30 jouez à LA TOUCHE GAGNANTE, appuyez sur l'un des chiffres de votre téléphone entre 1 et 9 et découvrez le cadeau se trouvant derrière cette touche ! Attention, notez les chiffres choisis chaque jour, car la touche reste vide jusqu'au lundi suivant!

A remporter dès lundi 23:

votre album de Mickaël Miro, à l'occasion de son showcase à l'Espace Culturel Leclerc samedi 5 octobre dès 14h30 avec Tendance Ouest

vos 2 entrées pour la Foire de Caen du 20 au 30 septembre

votre jeu de société offert par Joué Club à l'occasion du festival du jeu d'Equeurdreville, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre

Bonne chance et à lundi! Appelez le 0892 23 73 38 dès le lancement du jeu avec Laure!