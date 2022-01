Chaque jour entre 17h et 17h30 jouez à LA TOUCHE GAGNANTE, appuyez sur l'un des chiffres de votre téléphone entre 1 et 9 et découvrez le cadeau se trouvant derrière cette touche, à remporter dès lundi:

vos 2 entrées à la Foire de Caen du 20 au 30 septembre

le DVD de la nouvelle saga Sublimes Créatures

votre pass balnéo valable un trimestre chez CAP FLO à Flers (spa, hammam, sauna - valeur 114€)