Municipales 2014 à Rouen : Yvon Robert (PS) candidat à sa propre succession

L'actuel maire de Rouen Yvon Robert, qui a succédé en 2012 à Valérie Fourneyron partie au gouvernement, a annoncé en présence de cette dernière sa volonté "de poursuivre le travail engagé en 2008". Le 10 octobre, la section du Parti socialiste de Rouen devrait donc le choisir comme tête de liste pour les futures élections municipales, qui se dérouleront les 23 et 30 mars prochains.

Valérie Fourneyron a annoncé qu'elle serait présente sur la liste, même si elle n'aura, en cas d'élection, aucune fonction exécutive, non-cumul des mandats oblige. Quant à sa position sur la liste, mystère.

Ironie de la situation ? L'expérimenté Yvon Robert a répété à plusieurs reprises le désir des socialistes de "renouvellement" et de "rajeunissement". Son équipe de campagne est ainsi censée l'incarner : Christine Argelès en sera la porte-parole, Kader Chékhémani le directeur et Ludovic Delesque le directeur adjoint. A noter aussi la présence de Laura Slimani, actuelle secrétaire nationale des MJS, et de Robert Foubert, qui sera le mandataire financier de l'équipe.

Yvon Robert a profité de l'occasion pour affirmer qu'une métropole rouennaise "doit être un élément majeur de développement".

Son site de campagne : yvonrobert2014.fr

En vidéo, ci-dessous, sa déclaration de candidature aux Municipales 2014