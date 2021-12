Rouen : la Bibliothèque de la Grand’Mare rattrape son retard

La bibliothèque de quartier est devenue vétuste au fil des années. Les jours de fortes pluies, il n’était pas rare de voir l’eau ruisseler à quelques centimètres des livres.

Informatique et système électronique

“Les travaux étaient programmés depuis longtemps, nous avons enfin pu les lancer cette année”, se réjouit Guy Pessiot, maire adjoint en charge de la politique de lecture publique.

Au total, 335 000 € sont dépensés pour offrir une nouvelle jeunesse à la bibliothèque, dont 200 000 € pour refaire les cinq façades exposées à l’ouest, l’isolation, les sols et la peinture, le système électrique et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Une “marmothèque” pour les 0-6 ans va également voir le jour. Le reste de l’investissement permettra de doter les lieux de postes informatiques désormais incontournables.

Par ailleurs, la municipalité en profite pour équiper les livres et les cartes d’abonnés d’un système électronique moderne, appelé “RFID” (radio-identification), la bibliothèque de la Grand’Mare étant la seule de Rouen jusqu’à présent, avec celle de Villon, à ne pas encore en être pourvue. Les usagers pourront emprunter et rendre les documents sans assistance, à une borne. “Cela laissera plus de temps à nos agents pour conseiller sur la lecture”, ajoute Sébastien Lévêque, le responsable des bibliothèques de quartier à la Ville de Rouen.

En attendant la fin des travaux, prévue pour le 17 décembre prochain, les lecteurs de la Grand’Mare ont été conviés à bouquiner à la bibliothèque du Châtelet.