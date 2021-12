Foire aux vins : plus de 66% des Français ont l'intention d'y participer

"Après avoir observé un léger recul de fréquentation et de ventes ces deux dernières années - avec environ un Français sur deux qui participait à l'évènement -, on constate un regain d'intérêt cette année", a commenté Philippe Guilbert, directeur général de Toluna France.

Les Français comptent dépenser en moyenne 107,98 euros cette année, un budget stable par rapport aux autres années. Parmi eux, 13% comptent même dépasser les 200 euros.

Ils sont 68,4% à se déclarer plutôt à la recherche de vins de consommation courante, tandis que 44,3% espèrent trouver des vins à garder pour se constituer une cave.

Les amateurs de grands crus ne sont pas absents de cette manifestation puisqu'ils sont 27,1% à en rechercher pendant les Foires aux vins.

Les Bordeaux restent les vins les plus prisés (69,7% des sondés participent à la manifestation pour en trouver), mais ils sont désormais de plus en plus concurrencés par les vins d'autres régions (52,1%), notamment les Bourgogne (49,9%).

Plus de quatre Français sur dix (44,2%) comptent également acheter des champagnes pendant ce mois de bonnes affaires. Les vins étrangers restent encore pour l'instant minoritaires dans les projets d'achats des consommateurs (10,9%).

Pour cette édition 2013 des Foires aux vins, ce sont encore une fois les hyper et supermarchés qui devraient être les plus fréquentés (90,5% ont l'intention de s'y rendre au moins une fois à cette occasion), devant les cavistes (42,4%), internet (21,4%) et le hard discount (15,7%).

Ce sondage a été réalisé par internet les 1er et 2 septembre auprès d'un échantillon représentatif de 1.500 personnes (méthode des quotas).