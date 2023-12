Rouen. Accords mets et champagne : Les conseils d'un professionnel pour le repas de Noël

A Noël, pourquoi ne pas opter pour un menu complet autour du champagne ? Boisson prisée des fêtes, on l'associe souvent à l'apéritif ou au dessert mais il est aussi possible de la déguster tout au long du repas. Alors quel type de champagne choisir ?

Un champagne différent pour l'entrée, le plat et le dessert

A chaque met son champagne. Pour le repas de Noël il est possible de créer un menu autour de cette boisson festive mais il faudra la choisir en fonction des bulles et des arômes.

"Lors de l'apéritif ou de l'entrée, je conseille un champagne plutôt minéral avec une bulle fine", assure Robin Tassel, caviste à la Cave de Bacchus à Rouen. Au moment du repas en revanche, "on peut opter pour un assemblage plus fruité avec du pinot noir, chardonnay et meunier qui va amener plus de fruits". Quant au dessert, il conseille de se diriger vers "un champagne plus oxydatif avec des sensations plus fumées en bouche".



Comment bien déguster le champagne ?

Le champagne "ne se consomme pas forcément trop frais contrairement à ce qu'on peut penser", explique le professionnel car "ça reste du vin blanc". Selon lui, l'idéal est "de sortir la bouteille 20 à 30 minutes avant de la boire afin qu'elle se chambre un peu et qu'elle revienne à température". Cela permet aux arômes de ressortir davantage.

Au moment de la dégustation, le choix des verres a aussi son importance. "Beaucoup de gens aiment les flûtes. Elles pourraient correspondre pour un champagne très minéral" sinon, le caviste préconise "des grands verres à vin".

Dans le cadre d'une conservation longue, il faut stocker la bouteille de champagne dans une pièce où la température n'excède pas les 15 °C.