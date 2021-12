Tendance Ouest en direct du Week-End du Vent dans la baie du Mont St Michel

Le Week-End c'est l'un des derniers événements majeurs pour les activités de bord de mer, durant 2 jours vous pourrez vous initier à des nombreuses disciplines.



Cataraman, kitesurf, stand-up paddle, longe côte et kayak au large de Carolles.

Sur la plage découvrez le char à voile et le char à verf-volant ou encore l'équiglisse, mais aussi de nombreuses activités pour les enfants et des expositions.



Au bec d'Andaine à Genêts vous pourrez découvrir le parapente, le cerf volant, traverser la baie avec des guides, découvrir les actions de la SNSM, des bulles géantes pour les enfants et le concert de Jet Blast samedi dès 21h.



Samedi matin, retrouvez Tendance Ouest depuis le Week-End du Vent avec de nombreux invités entre 9h et 12h dont les champions de parapente et de cerf-volant acrobatique.