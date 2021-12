Maromme : gravement blessé ? Non, gravement ivre

Les faits se sont produits avenue du Val aux Dames, à Maromme, vers 19h30. Une Clio file en direction de Canteleu, à vive allure et en zigzaguant. Soudain, elle se déporte sur la file de gauche et va heurter de plein fouet une Citroën C1 arrivant en sens inverse. Le choc est brutal. Tellement que le volant de la C1 est retrouvé brisé. Les secours arrivent et prennent en charge le conducteur de la Clio, dans un état grave. Diagnostic : traumatisme crânien, l'homme est inconscient. Dans l'autre voiture, le conducteur est blessé au visage, sa femme aux cervicales, légèrement, et leur fillette se plaint de douleurs au thorax.

Transporté en urgence au CHU Charles Nicole, le pronostic vital du conducteur de la Clio, âgé de 44 ans, est d'abord engagé. Jusqu'à ce que... les secours et les médecins se rendent compte qu'il est en réalité complètement ivre. La gueule de bois a dû être monumentale.