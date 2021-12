Quel est le moment idéal pour acheter ses fournitures scolaires ? A quel prix ? Produits de marques, premiers prix, ... ? Dans quelles enseignes faire ses achats ? La recherche d'économies passe par "l'achat juste", l'achat de rentrée est de plus en plus réfléchi.



Le budget moyen pour un enfant en école primaire est de 98.04€ et de 136.43€ pour enfant qui rentre en 6ème.



Ecoutez, Gérard Becher, Président d'UFC Que Choisir de Caen.

Rentrée scolaire : la tendance est à l'achat raisonnable