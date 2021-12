Orne : premier bilan de la rentrée scolaire

Pour lui : "C'est une très bonne rentrée", même si quelques ajustements, à la marge, sont encore en cours, avec des effectifs en très légère baisse par rapport à la précédente rentrée. On dénombre quelque 21.965 écoliers dans les écoles publiques ornaises (de la maternelle au CM2) et 5.057 dans le privé. Auxquels s'ajoutent 10.811 élèves dans les collèges publics (y compris egpa, eclair, rss, et Ulis) et 3.033 dans les collèges privés.

La nouveauté la plus visible pour les parents, c'est bien sûr la modification des rythmes scolaires, adoptée par 23 écoles du département, et pour lesquelles des évaluations sont prévues. François Lacan :

Parmi les nouveautés de la rentrée, le dispositif " + de maître que d'élèves", qui permet à un maître supplémentaire d'accompagner les écoliers, sur des plages pédagogiques innovantes. Cinq postes ont été affectés à ce dispositif : dans les écoles de Gacé, au Point du Jour à Alençon, à Trun, Tinchebray, et Condé-sur-Huisne.

Plus de 1000 élèves ornais souffrant de handicap son accompagnés par des AVSI, qui seront pérennisés. L'annonce a été faite par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le 22 août dernier, aux directeurs départementaux de l'EN, réunis à Matignon :

Des efforts sont faits dans l'Orne, sur l'usage du numérique à l'école. Mais le Directeur Départemental de l'EN veut aller plus loin. François Lacan :

La réussite éducative des scolaires est liée à une bonne formation des enseignants. Les IUFM, dont celui d'Alençon, ont été transformés en Écoles Supérieurs du Professorat et de l’Éducation. François Lacan :

Cette rentrée dans l'Orne est marquée par des créations de postes : 5 professeurs des écoles dans le 1er degré, 8 professeurs dans le second degré, 4 emplois temps-plein d'AVSI, 124 contrats aidés pour l'accompagnement du handicap, l'assistance de direction d'école, et la surveillance.

En conclusion, François Lacan estime que c'est une très bonne rentrée :