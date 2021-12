Appelés vers 10h du matin, les pompiers ont pu constater le dégagement de fumée au-dessus de la boulangerie. Après inspection, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un incendie mineur dans le conduit d'évacuation du four à pain. Celui-ci a été démonté et les cendres évacuées, et la boulangerie a pu remettre le four en marche. Plus de peur que de mal.