CAEN-AUXERRE (0-3) : Et une compétition en moins pour Malherbe

Un beau début de soirée de fin d'été. Un public venu en nombre au regard d'un début de compétition qui n'intéresse pas grand monde. Une pelouse taillée au millimètre près. Un adversaire donnant l'impression de ne pas trop vouloir se risquer. Tous les ingrédients semblaient réunis pour faciliter la tâche des Malherbistes. Logiquement, les locaux contrôlaient les opérations… jusqu'à la 30e minute et un missile stratosphérique expédié par Paul-Georges Ntep depuis l'angle gauche de la surface de réparation.

Oui, les Caennais s'étaient quelque peu laissés endormie par la torpeur ambiante, laissant le pauvre Damien Perquis bien seul face à cette frappe surpuissante (0-1, 30e). Le portier malherbiste pouvait légitimement hausser le ton et pester contre son arrière-garde qui sur ce coup là, avait baissé le bouclier "agressivité".

Dommage, car par deux fois, Mathias Autret, l'attaquant bas-normand, avait su faire la différence pour s'ouvrir le chemin des filets. Mais ces occasions étaient à chaque fois rapidement avortées par manque de vivacité dans la prise de décision finale (6e et 14e). La défense auxerroise avait également eut le temps de trembler avant l'ouverture du score, quand suite à un corner, Jérôme Rothen déposa le cuir devant le but. Mais la tête de Livio Nabab n'attrapa pas le cadre (23e).

Malherbe regagna donc les vestiaires mené au score. La passe de Jérôme Rothen suivie d'une frappe de Fayçal Fajr (39e) ou la reprise de Livio Nabab sur un superbe centre en retrait de Mathias Autret (42e) ne changeaient rien à la donne. Le but refusé à Laurent Agouazi pour un hors-jeu incontestable alimentait encore un peu plus la frustration des Rouge et Bleu. Dominer n'est pas gagner.

Coulibaly crucifie Malherbe

Au retour des vestiaires, les Bourguignons campaient logiquement sur leurs positions. Le solide bloc équipe auxerrois poussait les Caennais à prendre leur chance de loin, comme le fit Livio Nabab (48e), puis Mathias Autret sans plus de réussite (50e). Malherbe poussait, obtenait des corners et le soutien du public. Laurent Agouazi tentait même un retourné des 25 mètres, détourné en coup de pied de coin par Donovan Léon (52e). Rien ne rentrait. Malherbe maintenaient la pression jusqu'à la 65e minute de jeu, avant de ressentir le contre-coup des efforts passés.

Le temps passait et les hommes de Patrice Garande peinaient de plus en plus à se procurer des occasions franches. Contre le cours du jeu, Amada Coulibaly crucifiait Damien Perquis sur corner, en coupant la trajectoire du ballon au premier poteau (0-2, 76e). Patrice Garande faisait alors entrer les jeunes Nangis, Lémar et Beaulieu. Frédéric Samaritano en rajoutait une couche en s'offrant un raid solitaire ponctué d'une belle frappe (0-3, 90e +2). Il ne restera plus que la Coupe de France aux Caennais pour sortir du quotidien du championnat.

La feuille de match

CAEN-AUXERRE : 0-3 (0-1)

Mardi 27 août 2013 - 2e tour de la Coupe de la Ligue

6 298 spectateurs

Buts : Ntep (30e), Coulibaly (76e) et Sammaritano (90e +2) pour Auxerre

Cartons jaunes : Agouazi (31e) et Seube (81e) pour Caen ; Ntep (57e), Ramos (58e) et Marester (66e) pour Auxerre

Caen : Perquis - Seube, Pierre, Felipe, Raineau - Agouazi (Beaulieu, 80e), Fajr, Rothen - Autret (Nangis, 63e), Kodjia, Nabab

Auxerre : Léon - Boly, Coulibaly, Ramos, Djellabi - Marester, Ait Ben Idir, Segbefia, Ntep (Sammaritano, 78e), Vale - Kitambala (Sawadogo, 75e)