Football. Ligue 2. Un petit point pour Caen à Auxerre

Le match.

Lancés sur une série intéressante de huit points pris sur les quatres derniers matchs, les Caennais sont incisifs d'entrée de jeu par Pi (2e) mais Auxerre réagit sans attendre par Dugimont et Sakhi (6e, 16e). Le quart d'heure initial dépassé, les débats s'enferrent dans un duel athlétique où les pertes de balles se succèdent et où les phases arrêtées sont les seuls moments où une occasion semble pouvoir fleurir. Pascal Dupraz s'époumone mais Caen n'est pas en capacité de prendre les devants face à ces Auxerrois depuis en plus pressants. Sans aucune situation mais avec quelques interventions musclées, la pause intervient sur un score nul et vierge.

Histoire de corners

La seconde période débute par un coup de théâtre. Sur leur premier corner, les Normands trouvent l'ouverture par Oniangue qui loge le cuir hors de portée de Michel (48e). Un départ idéal pour les Normands qui rapidement jouent la sécurité et s'appliquent à rester au niveau en matière d'engagement. L'heure de jeu passée, l'AJA locale ne semble trouver aucune solution pour combler son retard. Mais à vingt minutes du terme tout s'emballe. Les Auxerrois égalisent d'abord par Dugimont qui y va de son superbe coup de tête sur corner de Barreto et dans la minute suivante, Coeff est exclu et laisse les siens à dix (72e, 73e). Les visiteurs du soir disposent du dernier quart d'heure pour aller chercher mieux qu'une parité avec cette supériorité numérique mais il n'en n'est rien. Bien au contraire. Pascal Dupraz a beau pousser son onze en manque de jambes, de précision et d'inspiration. Rien n'y fait. Dommage, car il y a avait clairement mieux à faire pour les Caennais en terre Icaunaise...

Les buts.

48e : Corner frappé de la droite et rentrant par Deminguet. Le ballon trouve la détente de Prince Oniangue qui décroise sa tête et bat Michel pour l'ouverture du score.

Auxerre : 0- Caen : 1

72e : Corner de Barreto venu de la gauche et coupé parfaitement par Dugimont qui laissé tout seul par Gonçalves, place un malin coup de tête au fond des filets de Riou.

Auxerre : 1- Caen : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M.Dos Santos ; Avertissements : Auxerre : Sakhi (41e), Touré (60e) , Caen : Pi (35e), Gonçalves (68e) , Exclusion : Auxerre : Coeff (73e)

AUXERRE : Michel, Bernard, Coeff, Bellugou, Marcelin, Barreto (Sorgic 86e), Souprayen (cap), Touré, Sakhi, Le Bihan (Merdji 55e), Dugimont (Boto 77e), entr : Jean-Marc Furlan

CAEN : Riou, Yago, Rivierez, Weber, Vandermersch (Armougom 77e), Oniangue, Deminguet (Moussaki 67e), Gonçalves (cap), Pi (Repas 84e), Zady-Sery, entr : Pascal Dupaz

Buts : Auxerre : Dugimont (72e), Caen : Oniangue (48e)

