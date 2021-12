Baseball : les Huskies intraitables en demi-finale

Deux matchs, deux succès éclatants au stade Saint-Exupéry : 11-1, 12-2. Alors que les deux équipes étaient à une victoire partout avant d'entamer la seconde partie des demi-finales des play-offs de D1, samedi 24 et dimanche 25 août, les Huskies de Rouen ont poussé le turbo. Ils s'offrent ainsi leur dixième finale en onze ans, confirmant un peu plus leur suprématie sur la planète baseball française. Ils affronteront Sénart, l'autre poid lourd de la discipline.

La finale. Matchs 1 et 2, samedi 31 août et dimanche 1er septembre à Sénart. Match 3, samedi 7 septembre à Rouen. Matchs 4 et 5 (si nécessaire) dimanche 8 septembre à Rouen.