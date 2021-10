Un nouveau portail musical

Qu'offre donc ce nouveau site ?

“C'est un outil professionnel facilitant la mise en relation et la découverte d'artistes, de lieux de diffusion, d'acteurs culturels, de prestataires et de passionnés de musique. Zikouest.com permet en fait à des groupes régionaux, des structures culturelles et des prestataires musicaux de se faire connaître par le public Bas-Normand et notamment Caennais”.



Que trouve t-on sur ce site ?

“Le site met à disposition tous les éléments nécessaire concernant les artistes et les groupes de musique. Vous y trouvez aussi les bars et cafés concerts bas normands, les clubs et discothèques de la région, les studios d'enregistrement, les salles de concerts et de répétitions, les magasins spécialisés, l'agenda des concerts et des festivals, les annonces de musiciens souhaitant créer un groupe de musique mais aussi un guide pratique pour aider les jeunes producteurs et artistes dans leurs démarches”.



