Bison Futé voit vert pour ce vendredi soir

Bison Futé n'a pas hésité à classer "vert" ce vendredi soir. Et pour cause, de nombreux Normands font le pont depuis mercredi soir. En revanche, dès demain, Bison Futé voit orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours.

La journée de dimanche s'annonce également compliquée avec le dernier grand chassé-croisé des vacances. Bison Futé voir "orange" dans le sens des retours et "vert" dans le sens des départs. Il est donc conseillé de privilégier un déplacement tôt dans la matinée ou le lendemain matin.