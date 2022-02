Pour ce week-end du 14 juillet, Bison Futé voit rouge

Le week-end du 14 juillet sera particulièrement chargé sur les routes. Le vendredi 13 juillet est classé orange par Bison Futé dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire et rouge dans l'ouest, en région Centre et en vallée du Rhône.

Samedi 14 juillet sera rouge au niveau national tandis que la circulation redeviendra fluide dès le dimanche 15. Dans le sens des retours, quelques perturbations sont à prévoir samedi 14 et dimanche 15 dans le Sud-Est et dans l'Ouest.

Dans le Grand Ouest, Bison Futé déconseille un départ ce vendredi entre 14h et 20h, samedi entre 7h et 19h et dimanche évitez un retour entre 16h et 23h.

Des ralentissements sont possibles aux abords des grandes agglomérations (Rennes, Rouen, Caen, le Mans...) et principalement autour des péages de l'A13 à Pont L'Evêque, Dozulé et Beuzeville.

Bison Fûté rappel que les poids-lourds de + de 7.5T ne pourront pas circuler entre le vendredi 22h et dimanche 22h sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier.

Tout le week-end l'info trafic Tendance Ouest c'est au 02 33 05 32 30