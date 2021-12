Normandie Horse Show, championnat d'Europe de Horse-Ball

La compétition a débuté le mardi 13 septembre, dans le cadre du Normandie Horse Show et se poursuit toute la semaine.

La France a remporté tous ces matchs d'hier !

RESULTATS

Championnat d’Europe de Horse-Ball - Jour 1 - Mardi 13 septembre

Moins de 16 ans :

- Score du match Espagne/Portugal : 5 à 5

- Score du match France/Belgique : 14 à 0

Ladies :

- Score du match France/Belgique : 8 à 3

- Score du match Portugal/Espagne : 9 à 2

Mixte :

- Score du match Portugal/Belgique : 9 à 8

- Score du match France/Espagne : 17 à 6

Voici le programme de ce mercredi 14 septembre, à partir de 14h00.

HALL DU CPE

Horse-Ball - Championnat d’Europe - mercredi 14 septembre

14h00 : Ladies - France vs Portugal

14h40 : Mixte - Portugal vs Autriche

15h20 : Moins de 16 ans - Espagne vs Italie

16h15 : Ladies - Belgique vs Espagne

16h55 : Mixte - Belgique vs Espagne

17h35 : Moins de 16 ans - Portugal vs France