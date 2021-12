Alençon : le petit train sur les pas de Sainte Thérèse

: Undefined offset: 1 inon line: Undefined offset: 2 inon line

Les parents de Thérèse, Louis et Zélie, ont été béatifiés en 2008 et pourraient prochainement devenir le premier couple, canonisé.

L'église d'Alençon est devenue basilique et désormais, le traditionnel "petit train touristique" qui circule chaque été dans les rues de la cité ornaise, propose chaque mardi de l'été un parcours spécifique dédié à "la famille Martin".

Ils sont animés par Jean Fleur :

Ticket ! C'est parti pour 45mn de visite. Bernard et Jocelyne sont du voyage :

Avec plus de 20.000 visiteurs par an, la maison de la famille Martin est le lieu le plus visité à Alençon. Le "tourisme spirituel" connaît un succès grandissant. Guillaume Barny, directeur de l'office de tourisme du Pays d'Alençon :

Prochaine visite en petit train, mardi prochain 20 août, à 15h.