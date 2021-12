14ème Festival du Perche

La Cidrerie Traditionnelle du Perche défend l'Art et la Culture en hébergeant le Festival du Perche, organisé par LA COMPAGNIE DU THEATRE, depuis l'été 2000.



Les spectacles du Festival du Perche sont donnés par des compagnies professionnelles. Les représentations sont destinées au Tout Public.



La Cidrerie Traditionnelle du Perche vous ouvre aussi ses portes pour une dégustation de jus de pommes et cidres bio, Trahant, calvados AOC, confitures de cidre, gelée de pomme et beaucoup d'autres produits locaux qui feront la joie de vos papilles.



Programme ci-dessous (cf photos).



Ecoutez, Alexandre Colas, Co-directeur artistique de la Compagnie du théâtre.

