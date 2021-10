5e Festival de théâtre amateur du Bessin

L'association de l'Atelier Théâtre de Bayeux, organisatrice de l'événement depuis 2005 propose une programmation d'une diversité absolue.

Dix jours de spectacle vivant pour tous, jeunes, adultes, amateurs ou professionnels... qui pourront apprécier du "In" et du "Off", du classique et du contemporain sur six sites différents avec pas moins de seize pièces pour autant de troupes venues d'horizons différents, des ateliers d'initiation et des concerts.

Tarifs : de 2 € à 35 € (plusieurs forfaits possibles). Préventes au bureau de l'ATB (à partir du 2 avril, du lundi au mercredi de 11h à 19h), 11 Place aux Pommes.

Renseignements : 02.31.92.16.12 et sur festitheabayeux.canalblog.com

Ecoutez, Ludivine Blot, Trésorière de l'association l'Atelier théâtre de Bayeux.