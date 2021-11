Ecolo à Rouen : une "ruche" pour bien manger

C’est à l’initiative de deux étudiantes, Marine Boistel et Claire Pérez, qu’une Ruche s’installe dans la Maison de Quartier Saint-Sever. L’organisme permet aux producteurs locaux de vendre leurs produits sur internet directement aux consommateurs, via un système d’achat groupé.

De la ferme aux consommateurs

“L’idée est qu’il n’y ait que la Ruche comme intermédiaire entre les fermiers et les consommateurs. On veut contribuer à créer un lien direct entre les acheteurs et les fournisseurs et faire également la promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement” explique Marine Boistel.

Le public, rencontré sur les marchés ou lors de dégustations des produits, semble plutôt réceptif à cette initiative. “Notre ruche compte déjà une centaine de membres alors que notre objectif était d’en avoir une cinquantaine”, s’enthousiasme Marine Boistel. La première vente, organisée mi-septembre, proposera un large choix de produits frais et locaux : cosmétiques, fromages et viande ou encore légumes.

Pratique. www.laruchequiditoui.com