Semaine du développement durable à Rouen

Cette année, le thème de cette semaine du développement durable tournera autour de l’information aux citoyens.

Le programme à Rouen :

Ateliers sur le Développement Durable

Les jeudi 5 et vendredi 6 avril à 9h à 11h et de 13h45 à 15h45. A la salle Sainte-Croix des Pelletiers, l’association E-GRAINE animera quatre ateliers sur l’univers de l’éco-consommation à travers quatre cabanes pédagogiques permettant d’aborder de façon ludique et interactive les thèmes de l’éco-mobilité, de l’énergie, des déchets et de l’eau.

Ateliers sur les insectes pollinisateurs et les fruits

Les lundi 2, mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 de 9h15 à 10h15, de 10h30 à 11h30, de 13h30 à 14h30 ou de 14h45 à 15h45. Ces ateliers organisés au Muséum d'Histoire Naturelle sont décomposés en trois temps, une partie abeilles/fleurs, une autre fleurs/fruits et enfin un temps fruit/assiette.

Ma Maison pour Agir

Les 2, 3 et 6 avril à partir de 14h. Proposée par la Fédération Française du Bâtiment, cette animation consiste en une visite d’une maison durable à vocation pédagogique installée sur le parvis de l'Hôtel de Ville. L’objectif est d’inciter les citoyens à devenir des consom’acteurs éclairés.Pour ce faire plusieurs activités à destination des jeunes sont mises en place.

Visite guidée de l’exposition "Face au vent", H2O

Les 2, 3, 5 et 6 avril de 9h à 11h. Le vent… invisible, mais fortement ressenti, il peut être doux, léger, sec, humide, fort ou encore cinglant… Explorez le monde du vent et ses multiples manifestations. Apprenez à le connaître, le mesurer, le prévoir ou encore à l’écouter ! Bénéfique ou destructeur, il transporte, détruit, façonne nos paysages… Venez à la rencontre des tempêtes et des tornades… Fabuleuse énergie, il permet aussi d’aérer, refroidir, évaporer, assécher… Découvrez comment l’homme l’utilise ou cherche à s’en protéger tout en utilisant sa force.

Source : Ville de Rouen