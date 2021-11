Sur les traces du peintre Braque à Varengeville la discrète

Leader incontesté du mouvement cubiste, le peintre avait conçu en 1956 une série de cinq vitraux pour l’église du village dont il avait fait le lieu de sa retraite. La commune lui rend hommage cet été : entre concerts, expositions et conférences, Varengeville-sur-mer propose de percer les mystères du peintre. A partir du 17 août, la salle de la mairie dévoile la vie quotidienne de l’artiste dans sa propriété de Varengeville à travers une série de photos inédites. Une exposition qui plonge dans l’intimité d’un homme discret. Tout au long de l’été, le cimetière marin et l’église Saint-Valery se découvrent à travers des visites commentées aux cours desquelles les œuvres de Braque et son intérêt pour l’art sacré sont décryptés. Le 31 août, jour du décès du peintre, les voûtes ogivales du XVIe résonneront au son des plus belles pièces de Satie ou Stravinski en hommage au peintre.

Non loin de l’église, se trouve le bois des Moutiers, grandiose jardin à l’anglaise conçu en 1898. Classé monument historique et jardin remarquable, le parc ploie en juillet et août sous le poids des rhododendrons, des roses et des hortensias et accueille le festival des Musicales de normandie les 9,10 et 11 août. Pour les amoureux de peinture, le musée Michel Ciry présente les étranges figures blafardes et mélancolique de ce peintre-graveur et compositeur. Un concert de clavecin y sera aussi organisé le 14 août. Quant aux amateurs de randonnée, ils apprécieront la sortie nature dans les bois du littoral ou sur le sentier des falaises.

Pratique. renseignements au 02 32 14 40 60 ou www.varengeville-sur-mer.fr