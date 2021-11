Tribunal de Caen : l’agresseur avait appelé la police et déclaré "je vais la tuer"

Le 18 mars dernier, la police d’Hérouville Saint-Clair était alertée par un appel vers 1h15 du matin: “Je vais tuer ma femme”. Immédiatement sur place, les policiers ont trouvé un homme tétanisé dans un coin de la pièce, tandis que la femme portait une plaie ouverte au front. l'homme avait bu : 1,36 g d’alcool par litre de sang.



Elle lui aurait donné une giffle

A l’audience correctionnelle du jeudi 11 juillet, la femme ne demande pas de dommages et intérêts, mais maintient sa plainte pour qu’il ne recommence plus. Selon ses dires, ce serait elle qui aurait commencé à lui donner une ou plusieurs gifles lorsqu’elle a vu qu’il rentrait “énervé” vers 21 heures.

Vivant du RSA “couple”, l’accusé devrait intégrer le service des espaces verts de la mairie d’Hérouville en septembre prochain. Il est finalement condamné à quatre mois de prison, entièrement assortis d’un sursis et d'une mise à l’épreuve comportant 105 heures de travail d’intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois. Il lui est interdit de détenir ou de porter une arme, et il est soumis à une obligation de soins pour en finir avec son alcoolisme.