Hockey : Caen - Brest : la finale rêvée

Brest et Caen se disputent depuis mercredi 21 avril une place en Ligue Magnus. Si le premier n'a pas rencontré la moindre difficulté pour rejoindre cette finale tant attendue, le second s'est en revanche fait surprendre en demi-finale et eu besoin du match d'appui pour venir à bout de Reims. Les Drakkars ont en effet perdu le premier match de leur demi-finale (3-0), avant de redresser la barre devant leur public lors du match retour, samedi 17 avril, puis dès le lendemain. Deux victoires sans appel (4-1 et 5-2), marquées par une domination de tous les instants, leur ont permis de remplir la première partie de leur contrat. 'Cette qualification est un soulagement, reconnaît David Dostal. Maintenant, nous devons tout faire pour ne pas avoir de regrets� En finale, Caen sera opposé à une équipe brestoise invaincue depuis quatre mois et victorieuse de la dernière confrontation directe. Le match aller a eu lieu à Brest, le retour et la belle éventuelle se dérouleront à Caen (20h), samedi 24 avril et dimanche 25 (18h30).



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire