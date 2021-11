Les hommages à Cory Monteith de "Glee" à la télévision, après sa mort ce week-end

Les fans de "Glee" et de l'acteur pourront redécouvrir la première saison chaque jour de la semaine à partir de 14h50. Afin de rendre hommage à l'interprète de Finn Hudson, W9 diffusera trois épisodes à la suite par après-midi.

Les abonnés d'Orange peuvent quant à eux découvrir la quatrième saison inédite de la série de la Fox, le samedi à 20h40. Canal+ Family diffuse de son côté "Bienvenue à Monte-Carlo", une comédie sentimentale dans laquelle Cory Monteith partageait l'affiche avec Selena Gomez, Leighton Meester et Andie McDowell. Le film sera programmé le 18 juillet à 9h45, le 22 juillet à 8h15 et le lendemain à 13h15.

Principalement connu pour avoir incarné le capitaine de l'équipe de football du lycée de Lima et membre de sa chorale dans "Glee", Corey Monteith a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Vancouver le 13 juillet dernier. Les raisons de son décès devraient être révélées par l'autopsie pratiquée ce lundi 15 juillet. La police locale a d'ores et déjà écarté la piste criminelle et envisage davantage celle de l'overdose.

Le Canadien était un consommateur régulier de drogue et d'alcool depuis l'âge de 13 ans. Une situation qui l'avait conduit à quitter l'école à 16 ans et d'entrer en cure de désintoxication trois ans plus tard. Devenu star de la télévision américaine, Cory Monteith avait décidé de mettre fin à ses vieux démons. Il avait passé le mois d'avril dernier en désintoxication, soutenue par Lea Michele, sa partenaire de "Glee" et petite amie depuis 2012.

Né le 11 mai 1982 à Calgary (Canada), Cory Monteith avait débuté sa carrière au milieu des années 2000 par de petits rôles télévisés dans les séries "Stargate Atlantis", "Supernatural", "Smallville" ou encore "Kyle XY". En 2009, il avait décroché le rôle de Finn Hudson dans "Glee", série devenue un phénomène planétaire, particulièrement auprès du jeune public. Son personnage de star de l'équipe de foot du lycée qui hésite à rejoindre la chorale lui a valu quelques nominations dans de prestigieuses cérémonies du petit écran.

Cory Monteith devait apparaitre dans la cinquième saison de "Glee" qui débutera le 19 septembre prochain sur la Fox. L'équipe devrait lui rendre un hommage à travers un épisode spécial.