Le feu s'est déclaré près d'un camping, dans des circonstances encore inconnues : il a eu des effets directs sur une ligne à haute tension, vers 20h. 800 personnes se sont vu privées d'électricité. Le courant a été rétabli à minuit.



Un peu plus tôt sur la même commune un autre incendie a détruit 6000 m2 de végétation dunaire... Là non plus le feu ne s'explique pas pour le moment... Aucune victime n'est heureusement à déplorer.