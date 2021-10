Et une galère de plus pour les nombreux voyageurs victimes du nuage islandais! Alors que la pagaille continue dans le trafic aérien et sur les lignes SNCF, Brittany Ferries a annulé les liaisons rapides entre Cherbourg et l'Angleterre. La faute au Normandie Express, en panne à Portsmouth à cause d'un problème moteur. Résultat, ça coince pour les passagers.

Bonus AUDIO / Le point complet avec Léonard Lièvre, journaliste à La Manche Libre Cherbourg.