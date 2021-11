Le jury national du concours "Villes et villages fleuris" seront en visite mercredi 17 juillet 2013 à partir de 16h30 à l'Hôtel de Ville de Cabourg pour évaluer la politique de fleurissement de la ville.



Le fleurissement de Cabourg est récompensé depuis plusieurs années par les 4 fleurs du label Villes et Villages Fleuris, le niveau le plus haut décerné par le concours. Dans le Calvados, seul Honfleur et Cabourg détiennent ce label.