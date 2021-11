La tatoueuse de Rouen est une véritable artiste

L’inspiration qui lui permet de proposer des “tatouages uniques adaptés aux goûts et au parcours de chacun”, c’est dans des livres d’art, nouveau ou déco, et l’univers vintage que cette rouennaise la puise. L’Encrière, sa boutique située rue Damiette, à Rouen, ouverte il y a quelques mois, regorge ainsi de bibelots en tous genres. Pour Clémence Jamin, le déclic est intervenu lors de ses études aux beaux arts, où elle a pris conscience qu’un tatouage “peut être beau, élégant, comme un bijou”. Après un séjour de six mois au Canada, où le tatouage est presque une religion, l’artiste est revenue avec la ferme intention de faire de sa passion son métier.

Le tatouage à la mode

“Dès que je peux piquer, je suis heureuse”, s’enthousiasme la tatoueuse, aujourd’hui comblée. Et pour ceux qui croient encore que les tatouages sont réservés aux marginaux ou excentriques, “tout le monde est touché. Toutes les tranches d’âge et toutes les catégories socio-professionnelles”.