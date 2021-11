Opération de déminage près du Havre

Le problème vient d'un bloc de défense côtière découvert récemment au pied des falaises de Cauville-sur-Mer, contenant une charge explosive. Si le bloc ne contient pas de dispositif d'amorçage une opération de déminage s'avère quand même nécessaire. Elle aura lieu lundi 15 juillet à partir de 8h.

Un périmètre de sécurité de 1000 mètres autour de la zone d'intervention sera mise en place. Les personnes qui seront à l'intérieur du périmètre de sécurité devront rester chez eux après 8h et attendre le message de fin d'opération qui donneront les gendarmes. Les volets des habitations devront être fermés et les fenêtres ouvertes. Les personnes qui ne peuvent rester chez elles ce jour-là devront quitter les lieux avant huit heures. Cette mise à l'abri est obligatoire et s'applique à tous.

Les personnes dépendantes ou qui ont besoin de soins devront se faire connaître des services de la mairie au 02 35 20 20 90 afin que leur prise en charge soit organisée.