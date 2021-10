La police chasse les faux documents

La brigade mobile de recherche (BMR) de Caen multiplie les contrôles de documents sécurisés et officiels : les papiers d'identité, permis de conduire mais aussi les contrats de travail. Pour appuyer cette mission, la direction régionale a mis au point un véhicule unique en France, au sein duquel se trouve un véritable laboratoire permettant de détecter les faux : le laboratoire mobile d'analyse documentaire. De cette façon, les policiers peuvent opérer des contrôles rapides en livrant, si besoin est, un procès verbal en mois de 15 minutes. À bord de ce monospace totalement réaménagé, on retrouve deux fonctionnaires spécialisés dans la fraude documentaire, rattachés à la direction zonale de la police aux frontières, située à Rennes. Les deux policiers peuvent être appelés dans tout le Grand-Ouest.

Testée à Caen mercredi 7 avril, le nouveau dispositif a permis à la BMR de contrôler 54 sociétés et 178 salariés de l'agglomération dans la journée.



