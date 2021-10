Un collège caennais hérite d'un graffiti

Ce tableau original a été réalisé lors de la journée de l'Europe des collégiens, par les élèves du Club Europe, des jeunes européens et le collectif Aéro. Le 28 mai dernier et pendant deux heures, les jeunes, encadrés par deux membres du collectif Aéro (Hérouville-Saint-Clair), ont travaillé à la réalisation d'un graffiti en s'inspirant de la devise de l'Union européenne "Unis dans la diversité", les amenant à échanger et partager leurs idées pour aboutir à une production finale collective. Six élèves du club Europe du collège Guillaume de Normandie ont participé à cet atelier.

Après un tirage au sort entre les collèges qui se sont portés candidats pour accueillir la toile dans leur établissement, le Conseil général du Calvados a remis le graffiti au collège Guillaume de Normandie.