6ème édition du Rétrofestival à Caen

Plus de 400 véhicules de légende - autos et motos - sont attendus sur le site de l'hippodrome de Caen, samedi 29 et dimanche 30 juin avec notamment cette année le 50ème anniversaire de la Porsche 911.

Un beau programme en perspective avec de très nombreuses animations pour les participants collectionneurs et les visiteurs : vente aux enchères, village exposants, concours d'état et d'élégance, circuit rétro, parades, concerts...



Avec en prime une voiture de collection à gagner !



Plus d'infos ICI

Ecoutez, Philippe Bertin, l'organisateur.