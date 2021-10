ZZ Top : les Texans immortels au Zenith de Rouen

En tournée mondiale depuis 2012, Billy Gibons au chant et à la guitare, Dusty Hill au chant et à la basse et Franck Beard à la batterie n’ont pas peur d’en faire des tonnes. Si leur groupe connaît une exceptionnelle longévité, c’est bien grâce à leur blues à part, teinté d’humour noir et de deuxième degré.

En vrais Texans purs et durs, ils sont les défenseurs d’un mode de vie pour le moins décadant, leur credo se résumant en trois points :“la bagarre, l’alcool, les femmes”. Avec un tel programme, nos trois hommes composent des mélodies survitaminées en vrais bluesmen nourris d’influences rocks et psychés. Les barbes surdimensionnées de Billy et Dusty sont leur marque de fabrique et résument à elles-seules leur goût de la rebellion.

