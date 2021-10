Le duo Ellipse (Coralie Ratel, violon et Sophie Piat, alto) rejoindra les bateaux écoles pour jouer des musiques traditionnelles irlandaises. Le duo voguera entre différents airs traditionnels et fera escale en Argentine et dans les saloons américains.



Pratique. Samedi 15 juin à 17h30 à la Cathédrale Notre-Dame de Rouen. Entrée libre et gratuite.