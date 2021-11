Rouen : il est très pop, l’orchestre symphonique de la Crea

Les 50 à 60 jeunes (selon les années), qui ont entre 12 et 18 ans à leur admission dans l'orchestre, sont accompagnés de professionnels pour les concerts de reprises ou d’interprétations d’oeuvres originales composées spécialement pour eux. Le Pop symphonique est un ensemble classique avec bois (flûte), cuivre (tuba, percussions..) et d’un big bang de jazz avec quatre trombones, un pianiste et plus de cinq saxophonistes, ce qui est rare pour un orchestre.

Formation originale et inédite

Didier Beloeil, formé au Conservatoire de Rouen et actuellement directeur du Conservatoire de la Communauté de communes d’Yvetot, les dirige depuis plus de dix ans. "Le Pop a un côté très anglo-saxon avec du jazz et un grand éventail de morceaux”. Entre-autres, du Beethoven, du Mozart ou des musiques de films... Cela fait l’originalité de la formation : "Je crois même que nous sommes les seuls en France à faire ça !”. De nouvelles sélections de musiciens auront lieu au mois d’octobre.