Des collégiens d'Elbeuf récompensés par François Hollande

Mercredi 12 juin, 22 élèves du collège Nelson Mandela d'Elbeuf, les représentants du Cirque-Théâtre d'Elbeuf et Didier Marie, président du Conseil général de Seine-Maritime, ont été reçus à l'Elysée par François Hollande dans le cadre de la remise du prix de l'Audace artistique et culturelle.

Le projet, faisant partie des trois meilleurs de France (sur 89), est un partenariat "100% elbeuvien" entre l'établissement scolaire et la salle de spectacle. Les artistes circassiens, plasticiens et auteurs ont mené plusieurs actions avec les collégiens, notamment la création du film d'animation "On a perdu Nelson !", en collaboration avec l'artiste-plasticien David Ferré.