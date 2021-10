Seine-Maritime 2020 bientôt dévoilé

Selon le Conseil général, plus d’un millier de personnes ont participé aux réunions publiques organisées sur tout le territoire et 8 142 personnes ont répondu au questionnaire. "L'analyse des résultats permet de dresser un bilan partagé avec d’un côté des espoirs au regard de la richesse du

patrimoine naturel et historique ou encore des entreprises innovantes et de l’autre des inquiétudes concernant notamment l’avenir des jeunes ou encore le chômage", estime le Département.

Il doit permettre à la collectivité de prendre des décisions pour les dix prochaines années. "Dès la fin de l’année 2011, un vote en Assemblée Plénière permettra de décider du projet de territoire, véritable feuille de route politique."

-Réunion de restitution de la grande consultation : mardi 22 novembre, à 19h, dans le hall Bérégovoy à l’Hôtel du Département à Rouen.