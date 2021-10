Les One Direction dévoilent leur premier parfum

Ce jus, que l'on doit au fabricant Firmenich, regorge de notes fruitées (pamplemousse rose, fruits des bois et groseille) et se referme sur des senteurs de musc, de patchouli blanc et des notes boisées.

Ce parfum sortira d'abord au Royaume-Uni, chez Harrods le 25 août, puis dans le reste du pays le 9 septembre. Elizabeth Arden prévoit aussi de le commercialiser aux Etats-Unis dès le 25 août.

Reste à savoir quand il sera disponible en France...

Voici la note manuscrite parue vendredi sur le site du parfum onedirection.edenparfums.com: "Nous avons adoré chaque étape de création de cette fragrance qui vous est dédicacée, à vous nos incroyables fans. Nous en sommes très fiers et espérons que vous allez aimer 'Our Moment' autant que nous. Merci d'avoir toujours été là pour nous. On vous adore xx 1D".

Les fans peuvent déjà le réserver en ligne : les 30ml coûtent 21£/35$, les 50ml 29£/45$) et les 100ml 39£/55$, sans avoir à prépayer.



Les parfums des stars de la chanson représentent une manne depuis de nombreuses années. En 2013, la chanteuse Katy Perry a aussi sorti une fragrance, et Adam Levine du groupe Maroon 5 s'est aussi lancé dans la parfumerie avec sa fragrance pour femmes, Adam Levine for Women.