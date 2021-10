Armada : la découverte des Amériques

Une occasion de découvrir en avant-première des planches du 13e tome de la série Jour J. "Avec Jean-Pierre Pécau, mon co-scénariste, nous avions imaginé une série uchronique : on réécrit l'histoire en modifiant un évènement du passé. A partir d'un Jour J où tout bascule”, explique Fred Duval.

"Cette fois, la reconquista n'a pas eu lieu et c'est pour le compte des arabes que Colomb part sur la route des Indes”. Pour l'occasion, le dessinteur Emen revisite les vaisseaux de Colomb : une caravelle et une caraque sous pavillon arabe aux immenses voiles vertes. Fred et son équipe animeront une conférence le 7 juin à 18h, suivie d'une séance de dédicaces.

Pratique. Du vendredi 7 au samedi 15 juin, Théâtre des arts, à Rouen. Entrée libre. www.operaderouen.fr